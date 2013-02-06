Создание сайта

В админ панеле джумла обновить 1 фото. как можно быстрее.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача: заверстать простые макеты и натянуть на CMS (желательно modX или WP)
Макеты приложены. Подвал и футер приклеены к низу/верху экрана. Сам сайт приклеен к левому краю экрана.
В принципе по макетам все должно быть понятно, структура элементарная:
-Главная
-Проекты
--Проект (представляет из себя просто редактируемую область, по сути блоговая запись)
-Блог
--Запись блога (представляет из себя просто редактируемую область)
-Контакты (текстовая информация должна быть редактируема)
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