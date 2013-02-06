Создание сайта

Веб-программированиеЗакрыт11 заявок235 просмотров
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Задача: заверстать простые макеты и натянуть на CMS (желательно modX или WP)

Макеты приложены. Подвал и футер приклеены к низу/верху экрана. Сам сайт приклеен к левому краю экрана.

В принципе по макетам все должно быть понятно, структура элементарная:

-Главная

-Проекты

--Проект (представляет из себя просто редактируемую область, по сути блоговая запись)

-Блог

--Запись блога (представляет из себя просто редактируемую область)

-Контакты (текстовая информация должна быть редактируема)

11 лет назад
sychevgleb
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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