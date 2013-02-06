Не отображается js галерея в браузерах IE

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки100 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Галерея не работает только в браузерах IE, почему перестала работать - непонятно. ничего с сайтом не делали ... Доступ предоставить не могу. по запросу исполнителю могу передавать нужные файлы с сайта для проверки.

Адрес сайта в аттаче.

11 лет назад
-Brain-
Андрей 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Завершение работ по отдельным блокам сайта

    $5000

    Уважаемые фрилансеры! Для завершения работ по отдельным блокам сайта требуется сделать ряд работ: программирование (php 5+MySQL), вёрстка , тестирование и т.д. в реальные сроки с возможностью дальнейшего сопровождения. Бюджет по соглашению.Все вопросы в письменном виде ...

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Web-Программист

    Поддержка сайта, создание новых. Не поток. . Постоянная, удаленная, неполный день В среднем 10-15 часов в неделю Технологии: php YII mysql git jquery основы верстки Обязательно: php и git. Желательно: python $8 в час.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Поправить работу главной страницы

    $10

    По каким-то причинам перестала работать главная страница сайта, после добавления ключевых слов в поисковые запросы Google перестала работать главная страница. Админка и остальные страницы работают. Надо устранить ошибку, срочно! Работает на ImageCMS, www.kargabaevplastic.kz skype: vitalycool

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Настроить движок на джумле, прикрутить верстку.

    Добрый день, уважаемые программисты. Необходимо "прикрутить" верстку" и настроить разделы для сайта визитки. Функционал простой - несколько разделов сайта с продукцией, статьи, плюс три странички информационные. Нет никаких комментариев, отзывов и прочего. Движок выбран джумла. От вас ...

    Веб-программирование2 исполнителя
    Завершен
    11 лет назад

  • Настроить скрипт

    $50

    Стоит php скрипт, который ставит Оферты, Правила подписки, Правила отписки и т.д. на сайты. Есть документация. Почти все настроено, но надо сделать несколько правок. Нужен человек со знанием php

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Доработать доску отзывов

    Есть скрипт доски отзывов взятый http://ruseller.com/lessons.php?rub=32&amp;id=1009. Его нужно исправить: 1. На странице http://lidomed.com.ua/test/adenoinf.php есть вкладка отзывы. В скобках должно высвечиваться количество отзывов на доске. 2. Радиокнопки, добавленные в форму, передают пустое значение. 3. Если отзыв слишком большой, ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Реализовать список с сортировками и пагинацией(JS)

    Добрый день! Необходимо реализовать список с сортировками по колонкам и пагинацией. Возможно применение либо JS фрэймворка, например: Ext JS, dojo, других, а также готовы рассмотреть ваши предложения по реализации задачи. Детали задачи будут предоставлены отобранным претендентам. Единственное уточнение: ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Интернет-магазин для ювелирной мастерской

    Дизайн, верстка не требуется. Требуется собрать интернет-магазин для ювелирной мастерской. На Битриксе. ТЗ во вложении. От соискателей ждем следующую информацию: - сроки - стоимость - условия работы

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад