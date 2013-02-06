Завершение работ по отдельным блокам сайта

$5000
Веб-программированиеЗакрыт11 заявок286 просмотров
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Уважаемые фрилансеры!

Для завершения работ по отдельным блокам сайта требуется сделать ряд работ: программирование (php 5+MySQL), вёрстка , тестирование и т.д. в реальные сроки с возможностью дальнейшего сопровождения. Бюджет по соглашению.Все вопросы в письменном виде чётко и по пунктам.

актуальная ссылка на сайт:www.adept7.test.u-kit.ru/ru/

С уважением

Светлана и Генрих

11 лет назад
svetlanaselzer
Светлана 
55 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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