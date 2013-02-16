Нужна консультация по скрипту на PHP

Веб-программированиеЗавершен8 заявок149 просмотров
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Здравствуйте. Оптимизаторы добавили ко мне на сайт два скрипта на PHP, якобы для внутренней перелинковки страниц. У меня есть подозрение, что эти скрипты вредоносные. Код зашифрован, но один раз мне удалось скопировать не зашифрованный скрипт. Нужно посмотреть этот скрипт, и сказать что он делает. Знание PHP обязательно! Цена договорная. Указывайте цену.

PHP
11 лет назад
zzzra
Антон 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
Fed_net
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
72 отзыва
11 лет назад
$45
4 дня
Александр отлично справился с задачей! Расшифровал скрипт за один день, и рассказал по нему всё от и до! Рекомендую Александра как опытного специалиста!
Спасибо за интерестный заказ. Адекватные требования. Оплата работы в срок и в полной мере. Рекомендую!
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