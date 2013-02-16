Нужна консультация по скрипту на PHP

1arbitr.ru Обсуждаем предложение, меняется картинка, кнопки, текст будет новый, количество разделов останется. Предложите образец.
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Здравствуйте. Оптимизаторы добавили ко мне на сайт два скрипта на PHP, якобы для внутренней перелинковки страниц. У меня есть подозрение, что эти скрипты вредоносные. Код зашифрован, но один раз мне удалось скопировать не зашифрованный скрипт. Нужно посмотреть этот скрипт, и сказать что он делает. Знание PHP обязательно! Цена договорная. Указывайте цену.
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