Написать вычисления для отчета на PHP в CRM

ClientBase.ru

1)Нужен отчет по истории работы, чтобы по фирмам было видно сколько часов в ней отработано за определенный период (допустим месяц)

По строкам - организации, по столбцам, идет отработанное время одним менеджером, другим, третьим... итого и плановое кол-во часов (фиксированное у всех фирм, в таблице контрагенты)

есть записи активные и архивные... Быстрее всего придется скопировать отчет и настроить еще и на архивные записи.

Отчет будет в форме «Представления»

Максим Эрик Итого План

Тренд 1 - 1 4

Зима 1,5 4 5,5 10

Ореон 4 5 7 5

Всего 6,5 9 13,5 15

2)Там есть формы, которые можно на печать выводить... нужно чтобы по организации можно было напечатать отчет, сколько часов в ней отработал, кто,когда и что делал

образец, конечно, сыроват. данные надо в форме таблички сделать и чтобы был итог часов

Данные из CRM по работе с клиентами (в формате Дата, Часы, Сотрудник, Описание работы)

Заинтересованным дам ссылку на CRM