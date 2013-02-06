Написать вычисления для отчета на PHP в CRM

$50
Веб-программированиеЗакрытнет заявок117 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

ClientBase.ru

1)Нужен отчет по истории работы, чтобы по фирмам было видно сколько часов в ней отработано за определенный период (допустим месяц)

По строкам - организации, по столбцам, идет отработанное время одним менеджером, другим, третьим... итого и плановое кол-во часов (фиксированное у всех фирм, в таблице контрагенты)

есть записи активные и архивные... Быстрее всего придется скопировать отчет и настроить еще и на архивные записи.

Отчет будет в форме «Представления»

Максим Эрик Итого План

Тренд 1 - 1 4

Зима 1,5 4 5,5 10

Ореон 4 5 7 5

Всего 6,5 9 13,5 15

2)Там есть формы, которые можно на печать выводить... нужно чтобы по организации можно было напечатать отчет, сколько часов в ней отработал, кто,когда и что делал

образец, конечно, сыроват. данные надо в форме таблички сделать и чтобы был итог часов

Данные из CRM по работе с клиентами (в формате Дата, Часы, Сотрудник, Описание работы)

Заинтересованным дам ссылку на CRM

PHP
11 лет назад
krekerrr
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
  • Похожие заказы

  • Проверять ссылки на видео на работоспособность.

    Нужен скрипт или модуль, который будет на сайте фильмов проверять наличие ссылки на видео и ее работоспособность, если это возможно, уже в добавленных на сайт новостях. Стоит модуль ретрансляции с нескольких сайтов. Сам сайт на ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка форума для сайта

    Здравствуйте. Необходимо разработать форум с нуля или доработать любой открытый движок. Основные требования: - просмотр лентой/деревом (flat/threaded) - открытое программное обеспечение - открытая реляционная бд - поддержка вложений, групп - язык разработки perl, java или c Cроки и цена по договоренности.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написать модуль для проверки ссылок на видео

    На сайте стоит ретранстлятор видео с других сайтов. Можно ли как-то проверять время от времени работоспособность ссылок на видео на сайте? Новостей много, в ручную нереально. http://films-house.ru

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужна доработка сайта на WP

    1. Поменять фон. Поставить туда текстуру с картинки 2. Поменять логотип - картинка 3. Убрать лишнее со страницы, т.е. немного с шаблоном поработать 4. Структуру страниц немного переделать: добавить каталог товаров, по функционалу это просто каталог статей с ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужно исправить ошибку в парсере

    Сделали парсер на заказ, все работает нормально, кроме одного. Дополнительные поля заполняет, но если нет первого поля (оригинального названия фильма), то не парсит и второе (год). Все фильмы России остаются без года. Если нет другого ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужна помощь по плагину Wordpressa

    $15

    День Добрый, нужна помошь по плагину вордпресса _http://catablog.illproductions.com/download/ При добавление items/продуктов стоб при сохранение Permalink был вставлен автоматом как линк Смотри Картиny при нажатее на сохраненние (3) Permalink (4) должен занестись как Линк (5) Важно И ето должно просиходить при ...

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад