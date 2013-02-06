Написать вычисления для отчета на PHP в CRM

Нужен скрипт или модуль, который будет на сайте фильмов проверять наличие ссылки на видео и ее работоспособность, если это возможно, уже в добавленных на сайт новостях. Стоит модуль ретрансляции с нескольких сайтов. Сам сайт на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1)Нужен отчет по истории работы, чтобы по фирмам было видно сколько часов в ней отработано за определенный период (допустим месяц)
По строкам - организации, по столбцам, идет отработанное время одним менеджером, другим, третьим... итого и плановое кол-во часов (фиксированное у всех фирм, в таблице контрагенты)
есть записи активные и архивные... Быстрее всего придется скопировать отчет и настроить еще и на архивные записи.
Отчет будет в форме «Представления»
Максим Эрик Итого План
Тренд 1 - 1 4
Зима 1,5 4 5,5 10
Ореон 4 5 7 5
Всего 6,5 9 13,5 15
2)Там есть формы, которые можно на печать выводить... нужно чтобы по организации можно было напечатать отчет, сколько часов в ней отработал, кто,когда и что делал
образец, конечно, сыроват. данные надо в форме таблички сделать и чтобы был итог часов
Данные из CRM по работе с клиентами (в формате Дата, Часы, Сотрудник, Описание работы)
Заинтересованным дам ссылку на CRM
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Парсинг 4-х источников в virtuemart(VDS).Занесение данных стандартно.Без верстки.Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте. Необходимо разработать форум с нуля или доработать любой открытый движок. Основные требования: - просмотр лентой/деревом (flat/threaded) - открытое программное обеспечение - открытая реляционная бд - поддержка вложений, групп - язык разработки perl, java или c Cроки и цена по договоренности.Закрыт11 лет назад
Требуется опытный программист для написания сайта на движке 1с Битрикс.Веб-программирование7 заявокЗакрыт11 лет назад
На сайте стоит ретранстлятор видео с других сайтов. Можно ли как-то проверять время от времени работоспособность ссылок на видео на сайте? Новостей много, в ручную нереально. http://films-house.ruВеб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
1. Поменять фон. Поставить туда текстуру с картинки 2. Поменять логотип - картинка 3. Убрать лишнее со страницы, т.е. немного с шаблоном поработать 4. Структуру страниц немного переделать: добавить каталог товаров, по функционалу это просто каталог статей с ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Доброго времени суток! Требуется создание сайта компании производителя, предпочтение отдаем разработке на framework YII. Т.З предоставлю в личку. За ранее благодарю!Веб-программирование11 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Нужно подключить и настроить уже готовую партнерскую программу по API к казино. Бюджет обговаривается с исполнителем (наличие от исполнителя опыт работы в данном направлении)Закрыт11 лет назад
Сделали парсер на заказ, все работает нормально, кроме одного. Дополнительные поля заполняет, но если нет первого поля (оригинального названия фильма), то не парсит и второе (год). Все фильмы России остаются без года. Если нет другого ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $15
День Добрый, нужна помошь по плагину вордпресса _http://catablog.illproductions.com/download/ При добавление items/продуктов стоб при сохранение Permalink был вставлен автоматом как линк Смотри Картиny при нажатее на сохраненние (3) Permalink (4) должен занестись как Линк (5) Важно И ето должно просиходить при ...Закрыт11 лет назад