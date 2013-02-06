Нужна доработка сайта на WP

1. Поменять фон. Поставить туда текстуру с картинки

2. Поменять логотип - картинка

3. Убрать лишнее со страницы, т.е. немного с шаблоном поработать

4. Структуру страниц немного переделать: добавить каталог товаров, по функционалу это просто каталог статей с 2мя уровнями вложенности

Более подробно и сайт пришлю при детальном обсуждении.

Срок 3-5 дней.

Пока от вас цена и фолио.