Интернет-магазины

Отличный специалист и исполнитель.За очень не большие деньги(за эту работу просили гораздо больше) очень грамотный подход к работе.+ ко всему талантливый программист-ясный и понятный код.Работает быстро и профессионально.Буду по-возможности продолжать сотрудничество,рекомендую всем адекватным заказчикам.К сожалению,и тех и других становится все меньше.Я бы даже сказал-вне конкуренции.