denisenko_viktor

Виктор denisenko_viktor

 
52 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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Отзывы заказчиков

dima_989
Дмитрий 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Нужен парсер
Отлично...Рекомендую к сотрудничеству
Всё отлично, оплата в срок Отличный заказчик
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Utenov
35 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$50
9 баллов
11 лет назад
Спарсить инфу с сайта
Joomla
Отлично справился, спасибо.
Все прошло отлично. Хорошее ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую.
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assa21
35 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Сделать парсер
Drupal
ЧИТАЕМ ВСЕ! Сотрудничала с Виктором уже 3 раза, пока самый лучший исполнитель из тех с кем я работала. Работает сверхбыство, учитывает все пожелания, учитывает без лишних вопросов и претензий если уточняешь ТЗ, заказывала 3 скрипта, работают идеально! Все стабильно и надежно! Сделаны скрипты около 6-7 недель назад, поэтому уже проверены временем! При этом делает все очень НЕ ДОРОГО! Сейчас нужна снова Ваша помощь, очень на Вас рассчитываю!
Неоднократно сотрудничал с Анастасией, во всех отношениях приятный заказчик, своевременная оплата, четкое задание.
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anaba2013
Ольга 
45 лет
12 лет в сервисе
Была
2 дня назад
$80
10 баллов
11 лет назад
Парсинг интернет-магазина
Все на 5 баллов и сроки и качество исполнения,без лишних вопросов.Рекомендую к сотрудничеству.
Отличный заказчик. Все на уровне, рекомендую!
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pvlisn
39 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Спарсить БД по подбору аккумуляторов.
Все сделал быстро, даже раньше чем договаривались! Большое спасибо.
всё отлично, сотрудничеством доволен
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