denisenko_viktor

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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
11 лет назад
Отлично...Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
Всё отлично, оплата в срок Отличный заказчик
$50
9 баллов
11 лет назад
Joomla
Отлично справился, спасибо.
Ответный отзыв
Все прошло отлично. Хорошее ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую.
$50
10 баллов
11 лет назад
Drupal
ЧИТАЕМ ВСЕ! Сотрудничала с Виктором уже 3 раза, пока самый лучший исполнитель из тех с кем я работала. Работает сверхбыство, учитывает все пожелания, учитывает без лишних вопросов и претензий если уточняешь ТЗ, заказывала 3 скрипта, работают идеально! Все стабильно и надежно! Сделаны скрипты около 6-7 недель назад, поэтому уже проверены временем! При этом делает все очень НЕ ДОРОГО! Сейчас нужна снова Ваша помощь, очень на Вас рассчитываю!
Ответный отзыв
Неоднократно сотрудничал с Анастасией, во всех отношениях приятный заказчик, своевременная оплата, четкое задание.
$80
10 баллов
11 лет назад
Все на 5 баллов и сроки и качество исполнения,без лишних вопросов.Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Все на уровне, рекомендую!
$50
10 баллов
11 лет назад
Все сделал быстро, даже раньше чем договаривались! Большое спасибо.
Ответный отзыв
всё отлично, сотрудничеством доволен