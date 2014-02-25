denisenko_viktor

ЧИТАЕМ ВСЕ! Сотрудничала с Виктором уже 3 раза, пока самый лучший исполнитель из тех с кем я работала. Работает сверхбыство, учитывает все пожелания, учитывает без лишних вопросов и претензий если уточняешь ТЗ, заказывала 3 скрипта, работают идеально! Все стабильно и надежно! Сделаны скрипты около 6-7 недель назад, поэтому уже проверены временем! При этом делает все очень НЕ ДОРОГО! Сейчас нужна снова Ваша помощь, очень на Вас рассчитываю!