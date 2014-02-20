Добрый день. Необходимо спарсить БД по подбору аккумуляторов с сайтаhttp://www.pusk12.ru/shop/podbor-akkumulyatora/. Т.е. необходимо спарсить БД для легковых авто, грузовых, мото, погрузчиков , сельхозтехники, снегохода, квадроцикла, газонокосилки , катера

дом на колёсах. В результате парсинга должно получиться 10 файлов (для каждой категории своя БД). Пример БД в каком виде должен быть представлен файл basecontent.info/stats/podbor_akb/. При этом поле `tok_xol_prok` разделить на два поля `tok_xol_prok_ot` и до `tok_xol_prok_do` Только безопасная сделка и без предоплаты. Указывайте сразу вашу цену. Заранее спасибо.