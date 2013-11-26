Интранет на ruby – очень срочная работа

Платформа: Ruby 1.9.x, MySQL 5.5.x

Есть большая часть ТЗ, которое можно программировать во вложении

Работа требуется оперативная, каждый день показывать результаты. Дизайн минимальный, нужно своими силами делать (нет времени на дизайнера/верстальщика). По срокам то что в тз нужно сделать максимум за неделю и оставшуюся часть до 25 декабря. Договор или СБР приветствуются.

Бюджет 100000 руб на текущую базовую часть. После НГ уже будем развивать за отдельные деньги.