outsors_mos

Есть пул должников с конца 2013 через систему vdolg.ru (посмотрите обязательно перед ответом) Нужно: 1. досудебное взыскание по анкетным данным (увы иногда нет телефонов и адресов), отправка досудебной претензии 2. судебное – автоматическая печать исков из базы данных, ...
- $10000Юридические услуги12 заявокЗакрыт8 лет назад
- $1000
ОС Centos 6.4 x64. MySQL 5.2; среда разработки IDE – Eclipse 3.3 с расширением Liferay IDE 1.6.1; Дополнительные средства разработки Oracle JDK 6; Компиляция и сборка приложения – Liferay SDK 6.1, Liferay Portal Sources ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $5000
Есть пул должников с конца 2013 и будут еще (итого более 50 физлиц). Нужно: 1. Пытаться связаться, выяснить ситуацию 2. Если по-хорошему не получилось – готовить иск (шаблоны есть), отправлять документы, следить за процессом, взысканием по ИЛ. Работа ...Юридические услуги3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $10000
Требуется разработать три части программы: 1. локальная программа с связкой API CAD программ 2. связка локальной и веб-программы, синхронизация и хранение данных 3. веб-часть На локальную и веб-часть можно разных специалистов. Рассматриваются аналоги Autocad с API, нужно только 2D. ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $1000
Требуется оперативная поддержка специфического софта на ASP и Oracle. Заявки почти каждый день. На выполнение заявки до 48 часов, через удаленный доступ. Ошибки с базой, плюс установка обновлений, профилактика. Работа до конца 2014 г. Можно совмещать, ...Базы данных1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $2500
Требуется разработать ТЗ компьютерной/веб программы по инженерной геологии (лабораторные исследования, полевая геология, скважины, разрезы, отчеты по ГОСТ) и вести проект по самой разработке (проверка, уточнение требований). Обязательно с опытом самой геологии. Проект большой и надолго. Если ...Чертежи и Схемы3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $1000
Проект – техническая поддержка программного комплекса. Долгосрочный проект – на протяжении 2014 года. Направления работ в рамках проекта (удаленно, возможны различные варианты сотрудничества): ...Служба поддержки6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $1000
Проект – техническая поддержка программного комплекса. Долгосрочный проект – на протяжении 2014 года. Направления работ в рамках проекта (удаленно, возможны различные варианты сотрудничества): ...Служба поддержки12 заявокЗакрыт10 лет назад
- $1000
Портал на Ruby. Требуется полноценное тестирование, с разработкой кучи документов по ГОСТ: Разработка методики функционального тестирования Разработка тестовых сценариев – 150 штук! Инсталляционное тестирование Выполнение тестовых сценариев Итерация тестирования нового функционала Итерация регрессионного тестирования Разработка итогового отчёта Юзабилити исследование (Экспертная оценка) Разработка методики экспертной ...Тестирование сайтовнет заявокЗакрыт10 лет назад
- $500
Достаточно простая форма с обработкой информации и выводом в структурированном виде. Обязательно опыт на Битриксе. Сроки очень сжатые – 1-2 дня.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $3020
Платформа: Ruby 1.9.x, MySQL 5.5.x Есть большая часть ТЗ, которое можно программировать во вложении Работа требуется оперативная, каждый день показывать результаты. Дизайн минимальный, нужно своими силами делать (нет времени на дизайнера/верстальщика). По срокам то что в тз ...Базы данных4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $1000
Работы включает разработку ТЗ, распределение между сотрудниками (включая поиск), проверка и тестирование, общение с заказчиками (через skype). Проекты по разработке/поддержке сайтов и близкое к этому. Оплата почасовая + бонусы по ...Прочее9 заявокЗакрыт10 лет назад
- $1000
Нужен менеджер (или несколько) на сбор материалов по теме социально ориентированных некоммерческих организаций: 1. Конкурсы субсидирования НКО, в т.ч. в регионах 2. Законы и т.п. по НКО 3. Гранты для НКО, в т.ч. в регионах 4. Данные от самих ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $1000
Требуется доработать модули, вывод на сайт. Обязательно опыт с CMS IBM WebSphereВеб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Есть старая CMS – там визуальный редактор на яве, в браузере нужен плагин. Но при этом с новым плагином не работает, нужен старый, вроде 6.17 – задача настроить на компьютере через тимвьювер, чтобы работал ...Системное администрирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $1000
Требуется программирование на PHP на нашей CMS (в основе – SMARTY). Работа постоянная на минимум половину рабочего дня, и до полной загрузки на целый рабочий день. Оплата 5-10$ в час в зависимости от опыта и качества работы. ...Веб-программирование15 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
При съемке звук оказался не высокого качества, нужно вытянуть голоса спикеров. Запись 1.5 часа срочноАудиомонтаж12 заявокЗакрыт10 лет назад
- $2500
Требуется программирование на PHP популярных CMS (Joomla, SMARTY). Работа постоянная на минимум половину рабочего дня, и до полной загрузки на целый рабочий день. Оплата до 10$ в час в зависимости от опыта и качества работы. Возможны бонусы ...Веб-программирование18 заявокЗакрыт11 лет назад
- $10000
Требуется развитие и поддержка информационной системы. Нужна оперативная работа, с постоянной демонстрацией результата. Искомые знания и опыт (компоненты используемой программной платформы): ASP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft SQL Server 2008 R2, Microsoft SharePoint Server 2007, Infopath, ...Базы данных8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $3300
Проект большой, в первую очередь с программной точки зрения – см ТЗ, это связка 2х систем. Обязательно нужна команда: минимум 2 программиста + верстальщик. По дизайну можем помогать, есть свой дизайнер. Срок на подобное – 1 ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад