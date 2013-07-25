outsors_mos

Платформа: Ruby 1.9.x, MySQL 5.5.x Есть большая часть ТЗ, которое можно программировать во вложении Работа требуется оперативная, каждый день показывать результаты. Дизайн минимальный, нужно своими силами делать (нет времени на дизайнера/верстальщика). По срокам то что в тз ...