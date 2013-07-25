outsors_mos

Анатолий outsors_mos

 
43 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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  • Обработка долгов 100 физлиц

    $10000

    Есть пул должников с конца 2013 через систему vdolg.ru (посмотрите обязательно перед ответом) Нужно: 1. досудебное взыскание по анкетным данным (увы иногда нет телефонов и адресов), отправка досудебной претензии 2. судебное – автоматическая печать исков из базы данных, ...

    Юридические услуги12 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Юридическая поддержка взимания долгов с физлиц

    $5000

    Есть пул должников с конца 2013 и будут еще (итого более 50 физлиц). Нужно: 1. Пытаться связаться, выяснить ситуацию 2. Если по-хорошему не получилось – готовить иск (шаблоны есть), отправлять документы, следить за процессом, взысканием по ИЛ. Работа ...

    Юридические услуги3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработка инженерной программы, связка с Autocad

    $10000

    Требуется разработать три части программы: 1. локальная программа с связкой API CAD программ 2. связка локальной и веб-программы, синхронизация и хранение данных 3. веб-часть На локальную и веб-часть можно разных специалистов. Рассматриваются аналоги Autocad с API, нужно только 2D. ...

    JavascriptAutoCAD
    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Исполнитель для поддержки Oracle, ASP

    $1000

    Требуется оперативная поддержка специфического софта на ASP и Oracle. Заявки почти каждый день. На выполнение заявки до 48 часов, через удаленный доступ. Ошибки с базой, плюс установка обновлений, профилактика. Работа до конца 2014 г. Можно совмещать, ...

    Oracle
    Базы данных1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Ведение проекта разработки инженерной программы

    $2500

    Требуется разработать ТЗ компьютерной/веб программы по инженерной геологии (лабораторные исследования, полевая геология, скважины, разрезы, отчеты по ГОСТ) и вести проект по самой разработке (проверка, уточнение требований). Обязательно с опытом самой геологии. Проект большой и надолго. Если ...

    Чертежи и Схемы3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Специалисты в службу поддержки

    $1000

    Проект – техническая поддержка программного комплекса. Долгосрочный проект – на протяжении 2014 года. Направления работ в рамках проекта (удаленно, возможны различные варианты сотрудничества): ...

    SQL
    Служба поддержки6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Специалисты в службу поддержки

    $1000

    Проект – техническая поддержка программного комплекса. Долгосрочный проект – на протяжении 2014 года. Направления работ в рамках проекта (удаленно, возможны различные варианты сотрудничества): ...

    SQL
    Служба поддержки12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Тестирование портала по ГОСТ

    $1000

    Портал на Ruby. Требуется полноценное тестирование, с разработкой кучи документов по ГОСТ: Разработка методики функционального тестирования Разработка тестовых сценариев – 150 штук! Инсталляционное тестирование Выполнение тестовых сценариев Итерация тестирования нового функционала Итерация регрессионного тестирования Разработка итогового отчёта Юзабилити исследование (Экспертная оценка) Разработка методики экспертной ...

    Ruby
    Тестирование сайтовнет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Интранет на ruby – очень срочная работа

    $3020

    Платформа: Ruby 1.9.x, MySQL 5.5.x Есть большая часть ТЗ, которое можно программировать во вложении Работа требуется оперативная, каждый день показывать результаты. Дизайн минимальный, нужно своими силами делать (нет времени на дизайнера/верстальщика). По срокам то что в тз ...

    MySQLRuby
    Базы данных4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Менеджер интернет-проектов

    $1000

    Работы включает разработку ТЗ, распределение между сотрудниками (включая поиск), проверка и тестирование, общение с заказчиками (через skype). Проекты по разработке/поддержке сайтов и близкое к этому. Оплата почасовая + бонусы по ...

    Прочее9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сбор информации по теме НКО

    $1000

    Нужен менеджер (или несколько) на сбор материалов по теме социально ориентированных некоммерческих организаций: 1. Конкурсы субсидирования НКО, в т.ч. в регионах 2. Законы и т.п. по НКО 3. Гранты для НКО, в т.ч. в регионах 4. Данные от самих ...

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Настройка плагина JAVA

    $50

    Есть старая CMS – там визуальный редактор на яве, в браузере нужен плагин. Но при этом с новым плагином не работает, нужен старый, вроде 6.17 – задача настроить на компьютере через тимвьювер, чтобы работал ...

    Java
    Системное администрирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Программист PHP, SMARTY

    $1000

    Требуется программирование на PHP на нашей CMS (в основе – SMARTY). Работа постоянная на минимум половину рабочего дня, и до полной загрузки на целый рабочий день. Оплата 5-10$ в час в зависимости от опыта и качества работы. ...

    PHP
    Веб-программирование15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Улучшить голоса

    $100

    При съемке звук оказался не высокого качества, нужно вытянуть голоса спикеров. Запись 1.5 часа срочно

    Аудиомонтаж12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Программирование портала PHP SMARTY

    $2500

    Требуется программирование на PHP популярных CMS (Joomla, SMARTY). Работа постоянная на минимум половину рабочего дня, и до полной загрузки на целый рабочий день. Оплата до 10$ в час в зависимости от опыта и качества работы. Возможны бонусы ...

    PHPJoomla
    Веб-программирование18 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка ASP, SQL 2008, SharePoint 2007, Infopath

    $10000

    Требуется развитие и поддержка информационной системы. Нужна оперативная работа, с постоянной демонстрацией результата. Искомые знания и опыт (компоненты используемой программной платформы): ASP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft SQL Server 2008 R2, Microsoft SharePoint Server 2007, Infopath, ...

    SQL
    Базы данных8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Связка автоматизированных информационных систем

    $3300

    Проект большой, в первую очередь с программной точки зрения – см ТЗ, это связка 2х систем. Обязательно нужна команда: минимум 2 программиста + верстальщик. По дизайну можем помогать, есть свой дизайнер. Срок на подобное – 1 ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад
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