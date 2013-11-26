Создание базы данных в MS Access

Всем привет!

Нужен человек для долгосрочного сотрудничества, который может сделать базу данных и несложный интерфейс к ней в MS ACCESS и в дальнейшем заниматься ее поддержкой (за дополнительные деньги естественно). Обязательно из Москвы или Подмосковья, чтобы мог приехать в офис (метро Семеновская), обсудить проект и заключить контракт ( контракт необходим для нашей внутренней отчетности. Там будет прописана сумма вознаграждения за работу. Все по-белому. Все заморочки по его оформлению лежат на организации).

Организация ОАО "Авиационное оборудование"

Вознаграждение хорошее.

Кому интересно пишите в ЛС не откладывая. Вся информация в личной беседе.