Доработка базы клиентов на площадке.

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Закрыт2 заявки186 просмотров

Есть периодические задачи по доработке клиентской базы в системе clientbase.ru

На сегодняшний день, стоит задача доработать связь таблиц в системе для салон красоты.

Есть вкладка, стандартная "Склад" – "Приход на склад" (с под таблицей "Позиции прихода")

Мне нужно, что бы в зависимости от "Поставщика" (в Приход на склад), и от "Категории" (в Позиции прихода), показывалась выборка из товаров именно этого поставщика и (или) категории.

В приложении скриншоты задачи. Она не сложная, но я не программист. Смог только сделать привязку к одному параметру.

Вот что написали в тех поддержке: "Категория у вас уже есть, осталось добавить Поставщика (можно скрытым полем), которое заполняете вычислением. Соответственно, затем делаете последовательный фильтр Поставщик-Категория-Наименование."

Есть еще задачи по другим бизнесам в "КБ", хотелось бы найти человека в теме и сотрудничать с ним.

В приложении док файл, с расписанной задачей

11 лет назад
webernetic
Павел 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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