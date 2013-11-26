Необходимо спарсить контент с одного сайта и залить его в базу данных другого сайта. ТЗ по парсингу готово. Ищу компетентного исполнителя с подобным опытом работы.
Доработка базы клиентов на площадке.
Есть периодические задачи по доработке клиентской базы в системе clientbase.ru
На сегодняшний день, стоит задача доработать связь таблиц в системе для салон красоты.
Есть вкладка, стандартная "Склад" – "Приход на склад" (с под таблицей "Позиции прихода")
Мне нужно, что бы в зависимости от "Поставщика" (в Приход на склад), и от "Категории" (в Позиции прихода), показывалась выборка из товаров именно этого поставщика и (или) категории.
В приложении скриншоты задачи. Она не сложная, но я не программист. Смог только сделать привязку к одному параметру.
Вот что написали в тех поддержке: "Категория у вас уже есть, осталось добавить Поставщика (можно скрытым полем), которое заполняете вычислением. Соответственно, затем делаете последовательный фильтр Поставщик-Категория-Наименование."
Есть еще задачи по другим бизнесам в "КБ", хотелось бы найти человека в теме и сотрудничать с ним.
В приложении док файл, с расписанной задачей
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