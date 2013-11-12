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Складской учет и АРМ упаковщика - интернет магазин
Требуется складской учет для интернет магазина. Плюс АРМ упаковщика - сборка заказа.
Ищу исполнителя с уже готовыми платформами или наработками, изобретать тут велосипед не считаю разумным. Все что описано ниже, конечно не полноценное ТЗ. Оно будет разработано, с учетом особенностей вашей платформы. Если будет нужна ваша помощь по составлению ТЗ, это тоже оплачивается.
Приемлемы почти любые варианты - веб интрфейс, десктопное приложение, 1с конфигурация, чтото еще. Лишь бы было приближенно к требованиям описанным ниже.
Пишите на чем сможете сделать.
* Должна быть возможность локализация интерфейса на английском и тайский. Основным языком должен быть русский или английский.
* Но ряд форм нужно будет перевести на тайский (перевод нашими силами)
* Интерфейс должен быть реально рассчитан на быстрый ввод данных. То есть - возможно работать без мышки, использовать хоткеи.
* Интеграция со сканером штрих кодов. В идеале (если нет ошибок пользователя) оператор должен создать документ и все остальные данные занести просто сканером.
* Возможность работы с нескольких компьютеров одновременно. То есть либо веб, либо клиент-сервер. Сложностей вроде "два клиента одновременно редактируют документ и потом нужно мерджить", не будет.
* Возможность дорабатывать решение в будущем. То есть я получаю исходники.
Ряд моментов по складскому учету:
* Справочник товаров получается из магазина (Prestashop) односторонней синхронизацией. Все что нужно на стороне магазина для этого - сделаю.
* Синхронизация односторонняя
* Валюта учета - одна.
* Партионный учет - не нужен.
* Стоимость товара в расходах считается как средневзвешенная
* Желательная возможность локализации названия товара. То есть в товарной карте есть два разных поля, на русском и тайском. В документа записывается ID товара, и в зависимости от языковых настроек текущей учетной записи в в формах видим названия на тайском или русском. Если это сложно, то считаем что везде используем тайские имена в интерфейсе, но в отчетах должна быть возможность сделать отчет на русском.
АРМ упаковщика, это фактически документ списания товара со склада. Он формируется на основе заказа из магазина. подтверждается упаковщиком при сборке и проводится, при отправке.
* Получение заказов из магазина по API (либо допишу чтото на стороне магазина - не проблема)
* Синхронизация односторонняя
* Но заказы могут менять, должна быть возможность обновить заказ
* Товарная карта должна содержать картинку товара. Либо ссылку на картинку по HTTP (что лучше). Так или иначе, в интерфейсе упаковщика должна быть возможность увидеть фото товара
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