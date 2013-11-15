MS Access база (курсовая работа)

Требования по проектированию БД и написанию курсовой работе по предмету «Базы и банки данных»

Требования по разработке базы данных:

* минимум 5 таблиц (таблицы должны находится в 3НФ или НФБК);

* схема данных (с обеспечением ссылочной целостности);

* все виды запросов (запрос на создание таблицы, на обновление, на добавление, на удаление, перекрестный и параметрический запросы);

* отчеты (минимум 5);

* формы (минимум 5), включая главную кнопочную форму, которая запускается автоматически при открытии БД.

Структура курсовой работы (пояснительной записки):

1. Введение (описание предметной области и задания на проект)

2. Концептуальное проектирование (все таблицы с названиями полей и их типами)

3. Логическое проектирование (схема данных)

4. Запросы (все виды запросов)

5. Формы (примеры 2-ух + главная кнопочная форма)

6. Отчеты (примеры 3-ех)

нужно сделать БД по агентству недвижимости, например. можно включить такую информацию как:

1. город

2. район

3.тип квартиры

4. адрес

5. стоимость

6. контактное лицо

7. площадь квартиры

8. тип квартиры

9. сдача или продажа

10. стоимость за кв. метр

11. долгосрочно/краткосрочно