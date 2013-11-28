необходимо выгрузить файл - справочник товарной номенклатуры (или взять выгруженый файл) из продукта "мой склад" и залить в подобный англоязычный продукт workingpoint.com
Макрос под эксель
Здравствуйте. Нужен макрос либо консультация как мне выполнить задачу.
- есть список фраз в колонке, я его фильтрую по текстовому фильтру ("содержит слово"). Получаю список строк под разными номерами.
- мне надо вырезать этот список и вставить в другое место...сгруппировать, короче
жду ваши предложения. срочно!
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