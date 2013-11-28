Макрос под эксель

Здравствуйте. Нужен макрос либо консультация как мне выполнить задачу.

- есть список фраз в колонке, я его фильтрую по текстовому фильтру ("содержит слово"). Получаю список строк под разными номерами.

- мне надо вырезать этот список и вставить в другое место...сгруппировать, короче

жду ваши предложения. срочно!