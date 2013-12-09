Для готовой БД нужно написать небольшие триггеры в количеству 2 штук,2 небольшие процедуры и 5 селектов на Oracle или MS SQL Server. Оплата до 2000 тыс. или договорная. Прилагаю ERWIN файлы и текстовые. Если заинтересовало ...
Парсер поисковых подсказок
Нужен парсер поисковых подсказок Яндекса. Я загружаю в него список запросов из экселя (все запросы в одном столбце), по каждому из них парсер "хватает" с Яндекса 10 подсказок. На выходе та же экселевская таблица, только справа от каждого запроса 10 спарсеных словоформ. Например, запрос "что делать если", а срава 10 словоформ в том же порядке, что и в выдаче ("что делать если мой унитаз танцует", "что делать если воландеморт моется моим шампунем" и т.д.).
Особенности (предположительные особенности парсера, которые по рекомендации исполнителя могут быть уточнены/изменены):
1. Парсер должен быть установлен на обычный виртуальный хостинг (например, вот этот - jino.ru).
2. Парсер автоматически запускается ежедневно и по результатам работы отправляет ежедневный экселевский отчет на указанную почту (вариант - просто сохраняет на хостинге в указанной папке).
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