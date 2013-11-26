База данных для медицинского кабинета

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Закрыт16 заявок377 просмотров

Требуется создать базу данных для медицинского кабинета. функции очень просты - записи о клиентах с отражением в журнале и выписка рецептов.

11 лет назад
alexneo
55 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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