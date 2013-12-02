Программист Java.

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт2 заявки176 просмотров

Требуется удалённый программист Java на стартап. Знание J2EE, MySQL. Приветствуются кандидаты из Нижнего Новгорода.

JavaMySQL
11 лет назад
waternik
Никита 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Доработка базы клиентов на площадке.

    Есть периодические задачи по доработке клиентской базы в системе clientbase.ru На сегодняшний день, стоит задача доработать связь таблиц в системе для салон красоты. Есть вкладка, стандартная "Склад" – "Приход ...

    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Макрос под эксель

    $50

    Здравствуйте. Нужен макрос либо консультация как мне выполнить задачу. - есть список фраз в колонке, я его фильтрую по текстовому фильтру ("содержит слово"). Получаю список строк под разными номерами. - мне ...

    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Перенос файла товарной БД

    $50

    необходимо выгрузить файл - справочник товарной номенклатуры (или взять выгруженый файл) из продукта "мой склад" и залить в подобный англоязычный продукт workingpoint.com

    Базы данных1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Парсер поисковых подсказок

    $250

    Нужен парсер поисковых подсказок Яндекса. Я загружаю в него список запросов из экселя (все запросы в одном столбце), по каждому из них парсер "хватает" с Яндекса 10 подсказок. На выходе та же экселевская таблица, только ...

    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Базы данных.

    Для готовой БД нужно написать небольшие триггеры в количеству 2 штук,2 небольшие процедуры и 5 селектов на Oracle или MS SQL Server. Оплата до 2000 тыс. или договорная. Прилагаю ERWIN файлы и текстовые. Если заинтересовало ...

    SQL
    Базы данных4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • MS Access база (курсовая работа)

    Требования по проектированию БД и написанию курсовой работе по предмету «Базы и банки данных» Требования по разработке базы данных: * минимум 5 таблиц (таблицы должны находится в 3НФ или ...

    Базы данных7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Складской учет и АРМ упаковщика - интернет магазин

    $1000

    Требуется складской учет для интернет магазина. Плюс АРМ упаковщика - сборка заказа. Ищу исполнителя с уже готовыми платформами или наработками, изобретать тут велосипед не считаю разумным. Все что описано ниже, конечно не полноценное ТЗ. ...

    PrestaShop
    Базы данных5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад