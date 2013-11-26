Требуется удалённый программист Java на стартап. Знание J2EE, MySQL. Приветствуются кандидаты из Нижнего Новгорода.
Реализация многоязыковой поддержки для сайта
День добрый. Требуется реализация много языковой поддержки для сайта без смс с нуля на php c ЧПУ. В дальнейшем доработка: Регистрация, доска объявлений, каталог и др. оплата поэтапная. Пишите на [email protected] или isq-493858649
Заявки фрилансеров
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