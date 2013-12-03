Требуется гуру PHP

Требуется человек (особо подчеркну - не команда, мы сами такие) для работы над сайтами.

Что необходимо:

1. Любить разбираться в чужом коде.

2. Желать работать.

3. Стараться быть на связи постоянно, в рабочее время.

При ответе, пожалуйста, пишите какие-то параметры. К примеру, на связи 8 часов, хочу столько-то денег в день.