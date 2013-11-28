Платформа: Ruby 1.9.x, MySQL 5.5.x Есть большая часть ТЗ, которое можно программировать во вложении Работа требуется оперативная, каждый день показывать результаты. Дизайн минимальный, нужно своими силами делать (нет времени на дизайнера/верстальщика). По срокам ...
Готовая база данных Acces
нужна готовая любая база данных в акцессе
тематика любая нужны просто небольшая таблица с отстроенными связями
10 таблиц 10-15 объектов и связи
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $3020Базы данных4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Всем привет! Нужен человек для долгосрочного сотрудничества, который может сделать базу данных и несложный интерфейс к ней в MS ACCESS и в дальнейшем заниматься ее поддержкой (за дополнительные деньги естественно). ...Базы данных3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется человек (особо подчеркну - не команда, мы сами такие) для работы над сайтами. Что необходимо: 1. Любить разбираться в чужом коде. 2. Желать работать. 3. Стараться быть на связи постоянно, ...Базы данныхнет заявокЗакрыт11 лет назад
День добрый. Требуется реализация много языковой поддержки для сайта без смс с нуля на php c ЧПУ. В дальнейшем доработка: Регистрация, доска объявлений, каталог и др. оплата поэтапная. Пишите на [email protected] или isq-493858649Базы данных1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Требуется удалённый программист Java на стартап. Знание J2EE, MySQL. Приветствуются кандидаты из Нижнего Новгорода.Закрыт11 лет назад
Есть периодические задачи по доработке клиентской базы в системе clientbase.ru На сегодняшний день, стоит задача доработать связь таблиц в системе для салон красоты. Есть вкладка, стандартная "Склад" – "Приход ...Закрыт11 лет назад
Необходимо спарсить контент с одного сайта и залить его в базу данных другого сайта. ТЗ по парсингу готово. Ищу компетентного исполнителя с подобным опытом работы.Закрыт11 лет назад
Требуется создать базу данных для медицинского кабинета. функции очень просты - записи о клиентах с отражением в журнале и выписка рецептов.Базы данных16 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Здравствуйте. Нужен макрос либо консультация как мне выполнить задачу. - есть список фраз в колонке, я его фильтрую по текстовому фильтру ("содержит слово"). Получаю список строк под разными номерами. - мне ...Базы данных1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
необходимо выгрузить файл - справочник товарной номенклатуры (или взять выгруженый файл) из продукта "мой склад" и залить в подобный англоязычный продукт workingpoint.comБазы данных1 заявкаЗакрыт11 лет назад