Создать макрос для Excel

Есть таблица с данными в Excel.

Нужно сделать так чтоб макрос на основании этих данных рассчитывал другие данные.

Алгоритм предоставлю и примеры предоставлю в ПС.

Если Вы заинтересованы, оставьте свою заявку, я в приватном сообщении пришлю данные.