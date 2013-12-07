Выкачать мейлы по категориям в эксель файл. Как можно короткие сроки по времени. kiev точка prom точка ua
Программа для расчета премий
хотелось бы предложить на рассмотрение примерное ТЗ для проекта программы по расчету премий для клиентов и построению некоторых отчетов. Краткое ТЗ в приложенном файле.
Если Вам интересно, просьба сделать предварительную оценку стоимости и времени на написание программы и связаться со мной по e-mail.
Платформа для программы не принциальная (главное - отсутствие необходимости в установке доп.программ на компьютер).
Единственное главное условие сотрудничества с нами – подписание официального договора на оказание услуг нашего образца (внесение изменений в договор – обсуждаемо).
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