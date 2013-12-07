Программа для расчета премий

хотелось бы предложить на рассмотрение примерное ТЗ для проекта программы по расчету премий для клиентов и построению некоторых отчетов. Краткое ТЗ в приложенном файле.

Если Вам интересно, просьба сделать предварительную оценку стоимости и времени на написание программы и связаться со мной по e-mail.

Платформа для программы не принциальная (главное - отсутствие необходимости в установке доп.программ на компьютер).

Единственное главное условие сотрудничества с нами – подписание официального договора на оказание услуг нашего образца (внесение изменений в договор – обсуждаемо).