Программа для расчета премий

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт9 заявок656 просмотров

хотелось бы предложить на рассмотрение примерное ТЗ для проекта программы по расчету премий для клиентов и построению некоторых отчетов. Краткое ТЗ в приложенном файле.

Если Вам интересно, просьба сделать предварительную оценку стоимости и времени на написание программы и связаться со мной по e-mail.

Платформа для программы не принциальная (главное - отсутствие необходимости в установке доп.программ на компьютер).

Единственное главное условие сотрудничества с нами – подписание официального договора на оказание услуг нашего образца (внесение изменений в договор – обсуждаемо).

11 лет назад
masik84
Мария 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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