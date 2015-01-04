pvlisn

Павел Лис pvlisn

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

oleg_bogut
39 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Написать модуль для drupal 7 + мелкие доработки по верстке
Drupal
Рекомендую к сотрудничеству. Четкая постановка задания, своевременная оплата, хорошая коммуникация. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Спасибо за проделанную работу, все было сделано качественно. Человек очень приятный в общении, буду еще обращаться. Рекомендую!
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Tetyanka_leo
Татьяна 
32 года
11 лет в сервисе
Была
год назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Разработка логотипа для компании
Отличный заказчик. Четко поставил задачу. Никаких проблем с оплатой. Буду рада сотрудничать в дальнейшем.
Очень понравилось сотрудничать ! Человек сразу понимает, что ты хочешь! Отличная работа, буду обязательно обращаться. Всем рекомендую.
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FoxyFru
36 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
$25
10 баллов
10 лет назад
Доработка сайта на joomla
Joomla
Честный, адекватный заказчик. Четко поставленная задача и своевременная оплата. Мои рекомендации.
Всем рекомендую, обязательно буду обращаться еще !!
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denisenko_viktor
Виктор 
52 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Спарсить БД по подбору аккумуляторов.
всё отлично, сотрудничеством доволен
Все сделал быстро, даже раньше чем договаривались! Большое спасибо.
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