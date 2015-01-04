Добрый день! Интересует создание сайта такого же по функционалу как http://ritual-1.ru/. ((все возможности сайта формы, сортировки, подборщики,...). Размещение блоков будет почти такое же! Естественно нужно будет изменить дизайн (можно и даже нужно использовать шаблон). Хотелось ...