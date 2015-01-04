Нужно Доработать модуль по генерации мета-тегов для сайта 1kovka.ru Сайт на joomla 2.5 + VirtualMart 2.6 ТЗ прикреплено (а также показаны ошибки, которые выдаются при сохранении модуля) Оплата только Яндекс деньгами! Оплата ...
- $10Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $140
Необходимо доработать парсер на joomla 2.5. Все подробности в ТЗ. Срок реализации 10-12 дней. ОПЛАТА ТОЛЬКО ЯНДЕКС ДЕНЬГАМИ!! ОПЛАТА ТОЛЬКО ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ!Закрыт8 лет назад
- $140
Добрый день! Необходимо доработать парсер на joomla 2.5. Все подробности в ТЗ. Срок реализации 10-12 дней. ОПЛАТА ТОЛЬКО ЯНДЕКС ДЕНЬГАМИ!! ОПЛАТА ТОЛЬКО ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ!Закрыт8 лет назад
- $40
Добрый день! Нужно адаптировать сайт под мобильные устройства и планшеты. Сайт на joomla версии 1,7. Сам сайт www.potolkitut.by/. Сайт после того как сделаете должен пройти проверку через сервис: https://search.google.com/test/mobile-friendly ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $50
Добрый день! Нужно выполнить все в соответствии с ТЗ для сайта oboi.profsite.by (Joomla 3.5+Virt 3.0 ). Оплата ТОЛЬКО Яндекс деньгами. Оплата ТОЛЬКО после выполнения ТЗ Ссылка на ТЗ ...Закрыт8 лет назад
Необходимо разработать парсер для импорта товаров с сайта http://www.ikea.com/ru/ru/ Сам сайт, на который необходимо импортировать товары - auto-ikea.by Сайт разработан на Joomla! 2.5.27 + VirtueMart 2.6.10. Все подробности смотрите в файле. ...Закрыт10 лет назад
- $20
Добрый день! Необходимо увеличить скорость загрузки сайта poklon.by, при этом не изменяя настройки сервера, т.к. сервер обычный не VDS. На данный момент, скорость загрузки некоторых страниц достигает до 13 сек. Думаю проблема в ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Добрый день! Необходимо сверстать макет + насадить на cms (Joomla 3.4.0). Нужен человек, который будет уверен в своих силах. (новичкам не писать) Сверстанный макет ДОЛЖЕН 100% совпадать с макетом psd (jpg) проверяю очень ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо сверстать макет + насадить на cms (Joomla 3.3.6). Нужен человек, который будет уверен в своих силах. (новичкам не писать) Сверстанный макет ДОЛЖЕН 100% совпадать с макетом psd (jpg) проверяю очень качественно. Главная страница ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо сверстать макет + насадить на cms (Joomla 3.3.6). Верстка должна быть адаптивная, валидный и кроссбраузерный код, заточенный под сео. (css3+html5). Должна быть возможность прописывать метатеги на любой стр. На сайте будут присутствовать различные ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Добрый день! Необходимо создать модуль по копированию товаров, пример товара http://poklon.by/products/item/281 Как я это вижу, мы выбираем товар, который нам нужно скопировать нажимаем кнопку копировать (она появляется возле таба devel (см. принскрин)), ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день! Необходимо написать сценарий к продающему анимационному ролику/ Длительность ролика должна быть 1-1,5 минуты. Есть заполненный бриф от клиента, а также пример ролика на основании которого нужно сделать сценарий. Пример, ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Добрый день! Что требуется: 1) Сделать чтобы основная валюта была бел. рубли. 2) Необходимо сделать так, чтобы когда сделан заказа с сайта приходило оповещение (а именно ФИО, адрес, телефон, товар ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $20
Добрый день! Есть сайт на joomla 2.5 версия виртуал март 2.6.10 ikea.profsite.by/ Необходимо доработать форму заказа, а именно: 1) колонку "Цена" при оформлении заказа расширить, чтобы в нее ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Добрый день! Необходимо разработать логотип для компании intellekt-seo.by (сайт разрабатывается) Компания занимается интернет маркетингом, а также продвижение бизнеса в интернете (также разработка сайтов, контекстная реклама, аналитика, и многое другое). Поэтому НЕ НУЖНО ПРИВЯЗЫВАТЬСЯ ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходимо сделать следующее по проекту http://pizza.profsite.by/: 1) Полностью руссифицировать сайт, частично он уже переведен. Должно быть руссифицировано все (кнопки, подписи, подсказки...) 2) доработать конечную стр товара, а именно: 2,1) убрать вывод следующих ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
Добрый день! Интересует создание сайта такого же по функционалу как http://ritual-1.ru/. ((все возможности сайта формы, сортировки, подборщики,...). Размещение блоков будет почти такое же! Естественно нужно будет изменить дизайн (можно и даже нужно использовать шаблон). Хотелось ...Интернет-магазины9 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день необходимо создать инфографический ролик. Тематика — продажа аккумуляторов в Минске (интернет магазин) Необходимо: -разработать сценарий -создать персонажей -сделать озвучку - и собственно анимировать все. Длительность 1,5-2 минуты ...Видеомонтаж12 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день. Необходимо спарсить БД по подбору аккумуляторов с сайтаhttp://www.pusk12.ru/shop/podbor-akkumulyatora/. Т.е. необходимо спарсить БД для легковых авто, грузовых, мото, погрузчиков , сельхозтехники, снегохода, квадроцикла, газонокосилки , катера дом на колёсах. В результате ...Базы данных1 исполнительЗавершен11 лет назад
Добрый день. Необходимо спарсить БД по подбору аккумуляторов с сайта http://www.akb-market.ru/dlya-legkovih-avto/ и http://www.akb-market.ru/dlja-gruzovykh-avtomobilejj/ В результате парсинга должно получиться 2 файла. 1 для аккумуляторов на легковые авто, 2 для грузовых. Пример БД ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт11 лет назад