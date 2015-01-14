🔥 Современный Веб-дизайн ( лендинги, промо сайты, визитки, e-commerce сайты)

Приветствую!

Меня зовут Татьяна, я веб-дизайнер из Харькова.

По образованию архитектор. Но нашла себя в веб-дизайне, и теперь это моя любовь 

Как со мной связаться

Telegram, Skype — akd_tetyanka

Как я работаю

1. Обсуждаем ТЗ, сроки, стоимость

2. Предоплата 20-50% или поэтапная оплата

3. Отправляю вам дизайн, вносим правки

4. После утверждения дизайна, производится остаток оплаты

5. Передаю вам исходники

Ах да! Все правки бесплатные 

Цены и сроки

Landing Page

- От 120$

- Адаптив (планшет и смартфон) +50$

Сайт

- Главная страница от 150$, адаптив (планшет и смартфон) +50$

- Внутренние страницы 20-30$ / 1стр

- Адаптив внутренней +20$ / за 1стр.

Сроки

Лендинг от 4 дней

Сайт (главная) 4-5 дня

Внутренние 1-2 страницы/день

Адаптив 2-3 дня все страницы под 2 разрешения

Способы оплаты

- Приват банк

- Яндекс

- Webmoney

Есть возможность составления договора и оплата на расчётный счёт.