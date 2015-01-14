🔥 Современный Веб-дизайн ( лендинги, промо сайты, визитки, e-commerce сайты)
Приветствую!
Меня зовут Татьяна, я веб-дизайнер из Харькова.
По образованию архитектор. Но нашла себя в веб-дизайне, и теперь это моя любовь
Как со мной связаться
E-mail — [email protected]
Telegram, Skype — akd_tetyanka
Как я работаю
1. Обсуждаем ТЗ, сроки, стоимость
2. Предоплата 20-50% или поэтапная оплата
3. Отправляю вам дизайн, вносим правки
4. После утверждения дизайна, производится остаток оплаты
5. Передаю вам исходники
Ах да! Все правки бесплатные
Цены и сроки
Landing Page
- От 120$
- Адаптив (планшет и смартфон) +50$
Сайт
- Главная страница от 150$, адаптив (планшет и смартфон) +50$
- Внутренние страницы 20-30$ / 1стр
- Адаптив внутренней +20$ / за 1стр.
Сроки
Лендинг от 4 дней
Сайт (главная) 4-5 дня
Внутренние 1-2 страницы/день
Адаптив 2-3 дня все страницы под 2 разрешения
Способы оплаты
- Приват банк
- Яндекс
- Webmoney
Есть возможность составления договора и оплата на расчётный счёт.
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