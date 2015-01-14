Tetyanka_leo

Татьяна Tetyanka_leo

 
31 годУкраина/Харьков
9 лет на фриланс-бирже
Была
месяц назад

🔥 Современный Веб-дизайн ( лендинги, промо сайты, визитки, e-commerce сайты)

Приветствую!

Меня зовут Татьяна, я веб-дизайнер из Харькова.

По образованию архитектор. Но нашла себя в веб-дизайне, и теперь это моя любовь 

Как со мной связаться

E-mail[email protected]

Telegram, Skype — akd_tetyanka

Как я работаю

1. Обсуждаем ТЗ, сроки, стоимость

2. Предоплата 20-50% или поэтапная оплата

3. Отправляю вам дизайн, вносим правки

4. После утверждения дизайна, производится остаток оплаты

5. Передаю вам исходники

Ах да! Все правки бесплатные 

Цены и сроки

Landing Page

- От 120$

- Адаптив (планшет и смартфон) +50$

Сайт

- Главная страница от 150$, адаптив (планшет и смартфон) +50$

- Внутренние страницы 20-30$ / 1стр

- Адаптив внутренней +20$ / за 1стр.

Сроки

Лендинг от 4 дней

Сайт (главная) 4-5 дня

Внутренние 1-2 страницы/день

Адаптив 2-3 дня все страницы под 2 разрешения

Способы оплаты

- Приват банк

- Яндекс

- Webmoney

Есть возможность составления договора и оплата на расчётный счёт.

Дизайн лендингаСайт-визитка
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Отзывы заказчиков
ChristinaMarty
Кристина 
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$40
8 баллов
6 лет назад
Дизайн 1-ой статьи в корпоративный журнал
Работа выполнена
Ответственный, надежный заказчик. Рекомендую.
Ответный отзыв
Bipelmen
Валерий 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
22 дня назад
$100
10 баллов
8 лет назад
Несложный дизайн интернет магазина
Все прошло отлично, и дизайн мне понравился очень. Рекомендую
Отличный заказчик. Четко знает чего хочет. Всегда на связи. Оплата в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
dtx
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
9 дней назад
$75
10 баллов
9 лет назад
Логотип для товаров из бивня мамонта
отличный креатив, супер отзывчиввость маладец! )
Отличный заказчик. Чётко сформулирована задача. Мгновенная оплата. Рекомендую.
Ответный отзыв
pvlisn
38 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Разработка логотипа для компании
Очень понравилось сотрудничать ! Человек сразу понимает, что ты хочешь! Отличная работа, буду обязательно обращаться. Всем рекомендую.
Отличный заказчик. Четко поставил задачу. Никаких проблем с оплатой. Буду рада сотрудничать в дальнейшем.
Ответный отзыв
energetika
Дмитрий 
49 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
$90
10 баллов
9 лет назад
Логотип для компании Ukraine Energy
Работа выполнена качественно и в срок. Уровень исполнения высокий. Профессиональный подход к решению задач. Рекомендую к сотрудничеству.
Отличный заказчик. Четко поставлена задача. Быстрая оплата. Было приятно работать с Дмитрием. Рекомендую!
Ответный отзыв