Набор карт для игры "Мафия"

$130
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен5 заявок1945 просмотров
#1$100
#2$20
#3$10

Нужно нарисовать в формате, в котором можно это потом отправить в типографию, карты для игры "Мафия". О самой игре можно почитать здесь - http://www.printplay.ru/kartochnaya-igra-mafiya-karty/.

Нужен дизайн:

1) Рубашка карты

2) Карта мирного жителя, на ней большая четкая надпись "Citizen"

3) 2 варианта (!) карты мафии, на ней большая четкая надпись "Mafia"

4) Карта детектива, на ней большая четкая надпись "Detective"

5) Карта шерифа, на ней большая четкая надпись "Sheriff"

6) Карта доктора, на ней большая четкая надпись "Doctor"

Важные дополнения:

* Размер - больше стандартных игральных - 9-11 см по высоте.

* Карты должны различаться по цветам (мирные жители от мафии, в основном).

* Детектив и шериф лучше делать в одной цветовой гамме, доктор тоже отдельно.

*

Набор, который очень-очень нравится - прилагаю. К сожалению, крупнее не нашел.

11 лет назад
torquemada
Андрей 
41 год
17 лет в сервисе
Был
месяц назад

Победители конкурса

artvrd
65 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
#3
ilya524j
Илья 
32 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
#2
Tetyanka_leo
Татьяна 
32 года
11 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад
#1
Татьяна победила в конкурсе на дизайн с уверенным отрывом, работа очень хорошая. С доработками так же не возникло проблем - все качественно и в нужный срок. Рекомендую!
Отличный заказчик. Чётко сформулирована задача. Мгновенная оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

artvrd
65 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
#3
ilya524j
Илья 
32 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
#2
Tetyanka_leo
Татьяна 
32 года
11 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад
#1