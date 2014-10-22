Для службы доставки шашлыков требуется разработать дизайн буклета и визитки, наш сайт http://www.piknikdoma.ru/ , город Ижевск! Буклет размером А4, деленный на три, на лицевой стороне написать доставка кавказского шашлыка на углях или кавказский шашлык ...
Набор карт для игры "Мафия"
Нужно нарисовать в формате, в котором можно это потом отправить в типографию, карты для игры "Мафия". О самой игре можно почитать здесь - http://www.printplay.ru/kartochnaya-igra-mafiya-karty/.
Нужен дизайн:
1) Рубашка карты
2) Карта мирного жителя, на ней большая четкая надпись "Citizen"
3) 2 варианта (!) карты мафии, на ней большая четкая надпись "Mafia"
4) Карта детектива, на ней большая четкая надпись "Detective"
5) Карта шерифа, на ней большая четкая надпись "Sheriff"
6) Карта доктора, на ней большая четкая надпись "Doctor"
Важные дополнения:
* Размер - больше стандартных игральных - 9-11 см по высоте.
* Карты должны различаться по цветам (мирные жители от мафии, в основном).
* Детектив и шериф лучше делать в одной цветовой гамме, доктор тоже отдельно.
*
Набор, который очень-очень нравится - прилагаю. К сожалению, крупнее не нашел.
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