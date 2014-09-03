Создание макета дисконтной карты

Для службы доставки шашлыков требуется разработать дизайн буклета и визитки, наш сайт http://www.piknikdoma.ru/ , город Ижевск! Буклет размером А4, деленный на три, на лицевой стороне написать доставка кавказского шашлыка на углях или кавказский шашлык ...