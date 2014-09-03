Создание макета дисконтной карты

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен17 заявок381 просмотр

Создать дизайн-макет дисконтной карты согласно ТЗ.

На данный момент это макет-пример, в дальнейшем его будем доделывать до готового к печати макета.

11 лет назад
AntonLush
Антон 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

septem7_del
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
43 отзыва
11 лет назад
$10
1 день
Создавали дизайн дисконтной карты. Рустам всё сделал в срок, поправки учёл. Макет нареканий в типографии не вызвал. Сотрудничеством доволен.
С Антоном приятно сотрудничать! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

septem7_del
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
43 отзыва
11 лет назад