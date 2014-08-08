Нужно создать дизайн кредитной карты, соотношение сторон учесть обычной карты...поля 2-2,5 мм в цвет фона. Дизайн для сисадмина. фон - консольный вывод какой то терминала остальное на ваше усмотрение... нельзя использовать ...
Разработать дизайн буклета и визитки
Для службы доставки шашлыков требуется разработать дизайн буклета и визитки, наш сайт http://www.piknikdoma.ru/ , город Ижевск!
Буклет размером А4, деленный на три, на лицевой стороне написать доставка кавказского шашлыка на углях или кавказский шашлык на углях. Доставка, примерно так. Затем указать режим работы доставки (с 11.00 — 22.15)
телефон 56 44 09
Во-первых, бумажные вкладыши в счет сделайте двойной печатью, на задней стороне будет фон и на фоне меню доставки
Шашлыки:
Свинина 190г — 230 рублей
Баранина 190г — 250 рублей
Свин. ребро 200г — 200 рублей
Люля — кебаб 190 г — 220 рублей
Курица 220 г — 180 рублей
Куриные крылышки 200г - 170 рублей
Антрекот 290г — 250 рублей
Соусы:
Гранатовый соус 50г — 30 рублей
Соус шашлычный "(соус, кинза, чеснок, перец)» 30р
Выпечка:
Лаваш «лепешка“ — 50 р
Хлеб "1 кус» — 5р
Напитки:
Бонаква, акваминерале 0.6 л — 60
1 л — 80
Воткинский лимонад 0.5 л — 60
Сок «Добрый» 0.2 л — 30
(«В ассортименте») 0.5л — 50
1л — 100
Все, что в ковычках — маленьким шрифтом
На лицевой стороне в этом месте написать: режим работы доставки: 11.00 — 22.15
На визитке с задней стороны указать режим работы доставки, меню убрать.
+ салаты в прикрепленном файле, Вот оттуда надо взять греческий, гнездо глухаря, генеральский, аппетитный, сказочная поляна, и указать состав маленьким шрифтом
Еще нужен лист А5 для подставки на стол, и обьявлений на самоклейке
Заявки фрилансеров
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