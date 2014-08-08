Разработать дизайн буклета и визитки

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрытнет заявок645 просмотров
#1$70

Для службы доставки шашлыков требуется разработать дизайн буклета и визитки, наш сайт http://www.piknikdoma.ru/ , город Ижевск!

Буклет размером А4, деленный на три, на лицевой стороне написать доставка кавказского шашлыка на углях или кавказский шашлык на углях. Доставка, примерно так. Затем указать режим работы доставки (с 11.00 — 22.15)

телефон 56 44 09

Во-первых, бумажные вкладыши в счет сделайте двойной печатью, на задней стороне будет фон и на фоне меню доставки

Шашлыки:

Свинина 190г — 230 рублей

Баранина 190г — 250 рублей

Свин. ребро 200г — 200 рублей

Люля — кебаб 190 г — 220 рублей

Курица 220 г — 180 рублей

Куриные крылышки 200г - 170 рублей

Антрекот 290г — 250 рублей

Соусы:

Гранатовый соус 50г — 30 рублей

Соус шашлычный "(соус, кинза, чеснок, перец)» 30р

Выпечка:

Лаваш «лепешка“ — 50 р

Хлеб "1 кус» — 5р

Напитки:

Бонаква, акваминерале 0.6 л — 60

1 л — 80

Воткинский лимонад 0.5 л — 60

Сок «Добрый» 0.2 л — 30

(«В ассортименте») 0.5л — 50

1л — 100

Все, что в ковычках — маленьким шрифтом

На лицевой стороне в этом месте написать: режим работы доставки: 11.00 — 22.15

На визитке с задней стороны указать режим работы доставки, меню убрать.

+ салаты в прикрепленном файле, Вот оттуда надо взять греческий, гнездо глухаря, генеральский, аппетитный, сказочная поляна, и указать состав маленьким шрифтом

Еще нужен лист А5 для подставки на стол, и обьявлений на самоклейке

11 лет назад
renatmustafaev
Ренат 
42 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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