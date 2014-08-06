Каталог продукции для дилеров. Необходимо придумать стилистику каталога, обработанные фотографии, без цен, с кратким описанием. Формат А5. Как альбом, наружные листы из плотного картона, внутренние листы из 130 плотности бумаги.
Нужен дизайн
Нужна картинка для трафаретной печати. Изображение предполагаем разместить над диваном. Примеры на фото ниже
Заявки фрилансеров
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