Формат А5 кратенько, Формат три А5 сложенный втрое - инфо более расширенно. Название компании "TGI" (технологии генерации инсталяции) Направление продукции как и у http://www.vsv-group.com.ua
Листовка дисконтной программы
Необходимо создать листовку А5 двусторонняя в стиле организации (исходники уже существующего фирменного стиля предоставляю) по дисконтной программе. Текст предоставляю, с вас оформление.
Портфолио обязательно. Людей с завышенной самооценкой не беспокоить.
Четко указывайте срок выполнения работы + цена.
Выбранный исполнитель
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