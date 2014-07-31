Макет дизайна для нанесения на одежду

Требуется разработка дизайна для нанесения на ткань и последующего нанесения на одежду ( подбор цветов, нанесение логотипов и других графических элементов)

Всего требуется разработать 6 стилей. Один стиль 3000 руб.

В один стиль входит разработка дизайна и нанесение на (3 топа, 2 шорты, легинсы, купальник)