Макет открытки на День Строителя

Наша компания занимается продажей кирпича и других строительных материалов. Вижу макет открытки такой: будет в виде комиксов. На первой картинке один человек дает другому человеку кирпич, на следующей картинке он начинает строить, на следующей и т.д. и т.п., в итоге на последней картинке человек стоит с красивым зданием и довольныыый :))