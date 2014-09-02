необходимо нарисовать сертификат в хорошем качестве, на печать А4,

сертификат с текстом:

Сертификат

Romantic-Stream

Настоящий сертификат удостоверяет, что Яна и Денис провели незабываемый вечер с видом на всю Москву на 58 этаже башни Империя.

МоскваСити 01.08.2014

Возможно сделать прочерки, для того чтобы вписывать имена и даты.

Информацию о логотипе и прочем можно посмотреть на сайте: http://romantic-stream.ru/imperia/