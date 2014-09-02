Сертификат

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен8 заявок148 просмотров

необходимо нарисовать сертификат в хорошем качестве, на печать А4,

сертификат с текстом:

Сертификат

Romantic-Stream

Настоящий сертификат удостоверяет, что Яна и Денис провели незабываемый вечер с видом на всю Москву на 58 этаже башни Империя.

МоскваСити 01.08.2014

Возможно сделать прочерки, для того чтобы вписывать имена и даты.

Информацию о логотипе и прочем можно посмотреть на сайте: http://romantic-stream.ru/imperia/

11 лет назад
lenapr
Елена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

9116828
35 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад
$25
2 дня
Быстро! Качественно! Надежно! Спасибо большое!
Рекомендую!

Заявки фрилансеров

9116828
35 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад

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