Необходимо расположить карту расположения магазинов на карте москвы. Схематически чтобы секретари понимали куда переводить звонок
Дизайн флаера
Продукт
Флaер, 210x95 мм, Две стороны
Покрытие
Без покрытия
Назначение продукта
Тематика: продажа бойлеров и конвекторов по ценам ниже, чем в интернет магазинах (фактически по складским ценам).
Флаера будут оставлены в почтовых ящиках жильцов многоквартирных домов. Задача сделать флаер настолько интересных, чтоб не возникло желание выбросить его, не прочитав. Основной акцент сделан на бойлерах, конвекторы указывать более мелким шрифтом, внизу.
Требования к стилю
В обеих вариантах должно возникнуть ощущение тепла от принятия теплого душа, от того, что воду не нужно греть в кастрюлях, что вода подается бесперебойно.
Наша задача донести, что наши цены, дешевле чем в розетке, на фотосе и прочих интернет магазинах.
Требования к дизайну
У нас пока возникло два варианта дизайна. Вы, кончено, можете предложить свое видение.
1 вариант. На одной стороне флаера крупным шрифтом основной текст на фоне ванной комнаты, где сквозь пар видно девушку, принимающую душ/собирающуюся принять душ/как вариант со спины в душе, при этом фото не должно содержать элементы пошлости,не показывать интимные части тела, но должно вызвать желание принять теплый душ, а не греть воду в тазике )))
2 вариант. Контраст от противного. Как на прилагаемой картине, показать человеку, что он может не греть воду и поливаться из кувшина в душе, а установить бойлер и принимать нормально душ.
Сторона 2 в обеих вариантах флаера должна быть одинаковой. На ней показываются разные варианты бойлеров от разных производителей. Указать логотипы производителей: Atlantic, Gorenje, Thermor, Round
Текстовое наполнение
Вариант 1: где девушка в душе:
1. Одна сторона. Бойлеры. Дешевле, чем в интернете. Гарантия от производителя. Доставка.Подключение. Внизу: Конвекторы.
Вторая сторона: Разные производители. От эконом до премиум класса.
Внизу текст: Предъявителю флаера скидка.
Вариант 2:
Сторона 1. Хватит греть воду - купите бойлер. Дешевле чем в интернете. Гарантия от производителя. Доставка. Подключение.
Сторона 2 идентична варианту 1.
Файлы
476721075485 или страница http://www.ex.ua/476721075485
картинка для варианта 2
логотипы фирм производителей
фото самих бойлеров
фото конвектора
Заявки фрилансеров
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