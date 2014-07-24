Дизайн флаера

Продукт

Флaер, 210x95 мм, Две стороны

Покрытие

Без покрытия

Назначение продукта

Тематика: продажа бойлеров и конвекторов по ценам ниже, чем в интернет магазинах (фактически по складским ценам).

Флаера будут оставлены в почтовых ящиках жильцов многоквартирных домов. Задача сделать флаер настолько интересных, чтоб не возникло желание выбросить его, не прочитав. Основной акцент сделан на бойлерах, конвекторы указывать более мелким шрифтом, внизу.

Требования к стилю

В обеих вариантах должно возникнуть ощущение тепла от принятия теплого душа, от того, что воду не нужно греть в кастрюлях, что вода подается бесперебойно.

Наша задача донести, что наши цены, дешевле чем в розетке, на фотосе и прочих интернет магазинах.

Требования к дизайну

У нас пока возникло два варианта дизайна. Вы, кончено, можете предложить свое видение.

1 вариант. На одной стороне флаера крупным шрифтом основной текст на фоне ванной комнаты, где сквозь пар видно девушку, принимающую душ/собирающуюся принять душ/как вариант со спины в душе, при этом фото не должно содержать элементы пошлости,не показывать интимные части тела, но должно вызвать желание принять теплый душ, а не греть воду в тазике )))

2 вариант. Контраст от противного. Как на прилагаемой картине, показать человеку, что он может не греть воду и поливаться из кувшина в душе, а установить бойлер и принимать нормально душ.

Сторона 2 в обеих вариантах флаера должна быть одинаковой. На ней показываются разные варианты бойлеров от разных производителей. Указать логотипы производителей: Atlantic, Gorenje, Thermor, Round

Текстовое наполнение

Вариант 1: где девушка в душе:

1. Одна сторона. Бойлеры. Дешевле, чем в интернете. Гарантия от производителя. Доставка.Подключение. Внизу: Конвекторы.

Вторая сторона: Разные производители. От эконом до премиум класса.

Внизу текст: Предъявителю флаера скидка.

Вариант 2:

Сторона 1. Хватит греть воду - купите бойлер. Дешевле чем в интернете. Гарантия от производителя. Доставка. Подключение.

Сторона 2 идентична варианту 1.

Файлы

476721075485 или страница http://www.ex.ua/476721075485

картинка для варианта 2

логотипы фирм производителей

фото самих бойлеров

фото конвектора