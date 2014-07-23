Необходимо создать дизайн флаера формата А5. Дизайн располагается на двух сторонах. Предоставляются фотографии, которые необходимо скомбинировать на этом формате,также создать поле для текстовой информации. Сторона 1- основная фотография во весь формат, вверху заголовок, внизу ...