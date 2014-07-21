Нужно нарисовать купонное письмо, примерно следующего образца как прикреплено. Задание по письму: "Dear Имя Фамилия, ...
Дизайнер на постоянную работу
Крупной производственной компании (лидер на рынке мясопереработки) требуется дизайнер.
Требования к кандидату:
- Отличное знание графических редакторов (пакет программ от Adobe)
- Знание типографики
- Базовые знания фотографии
- Хороший вкус
- Усидчивость
Должностные обязанности:
- Графический дизайн
- Дизайн рекламной продукции
- Изготовление оригинал-макетов
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