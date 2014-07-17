Отрисовка печати

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт8 заявок266 просмотров

Требуется отрисовать печать из документа (потерян исходник, поэтому необходима отрисовка).

Сроки - очень срочно.

Скан документа, где есть печать вышлю исполнителю.

От вас - отрисованная печать в PNG формате (с прозрачным фоном) и исходник в формате pdf, eps, ai.

Оплата Яндексденьги.

11 лет назад
Scala
Павел 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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