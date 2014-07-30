Разработать дизайн рекламного баннера

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Завершен19 заявок181 просмотр

Есть фирма по продаже керамической плитки. Необходимо разработать дизайн маленького флаера (как почтовая открытка) и копия баннер 3х6 для наружки. Мысль и логотип есть. Стиль - минимализм.

11 лет назад
nmagazin
Сергей 
61 год
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

9116828
35 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад
$30
2 дня
Екатерина разработала модуль и баннер быстро и четко. Рекомендую к сотрудничеству.
Отличный заказчик! Внимательный и вежливый. Дружелюбное общение. Своевременная оплата. Спасибо за сотрудничество! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

9116828
35 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад

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