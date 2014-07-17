СРОЧНО РОЗЫСКИВАЕТСЯ креативный, внимательный к деталям, исполнительный, пунктуальный ДИЗАЙНЕР Основные задачи: Создание дизайна веб-сайтов; Разработка графики для приложений (web и мобильных) и интерфейса; Разработка макетов буклетов, каталогов, POS ...
Дизайн каталога
Требуется выполнить дизайн каталога.
В данном каталоге будут размещены скидки торгового центра.
Разработка каталога в стиле торгового центра
Оставляйте заявки и стоимость. Каталог 16стр.
Обложка, полосы со списком скидок, 3 разворота с навигационной картой ТЦ.
Заявки фрилансеров
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