Необходимо расположить карту расположения магазинов на карте москвы. Схематически чтобы секретари понимали куда переводить звонок
Дизай визитки по сайту
Нужно выполнить дизайн визитки по сайту. Визитка односторонняя.
Обязательный текст: имя фамилия (Роман Шулепов) телефон ( 8(916)590-92-98 ), подпись: (Руководитель проекта) эти надписи редактируемые для того, что бы можно было отдать на задание в типографию и под других сотрудников легко можно было поменять инфо.
Еще текст на визитке: Спецпредложения акции/скидки, Вакансии работа рядом, Товары & Услуги на районе.
Вообщем смотреть по дизайну сайта, делать в такой же цветовой гамме.
Визитка должна выглядеть красиво и гармонично.
Указывайте цену и срок. Спасибо. Ссылка на сайт: http://moyraion.janaxs.tmweb.ru
Забыл :-) еще нужно указать адрес сайта: http://www.мойрайон.онлайн
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