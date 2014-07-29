Дизай визитки по сайту

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Завершен15 заявок320 просмотров

Нужно выполнить дизайн визитки по сайту. Визитка односторонняя.

Обязательный текст: имя фамилия (Роман Шулепов) телефон ( 8(916)590-92-98 ), подпись: (Руководитель проекта) эти надписи редактируемые для того, что бы можно было отдать на задание в типографию и под других сотрудников легко можно было поменять инфо.

Еще текст на визитке: Спецпредложения акции/скидки, Вакансии работа рядом, Товары & Услуги на районе.

Вообщем смотреть по дизайну сайта, делать в такой же цветовой гамме.

Визитка должна выглядеть красиво и гармонично.

Указывайте цену и срок. Спасибо. Ссылка на сайт: http://moyraion.janaxs.tmweb.ru

Забыл :-) еще нужно указать адрес сайта: http://www.мойрайон.онлайн

11 лет назад
rozmarin
Роман 
42 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Ninui
36 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад
$10
1 день
Очень приятно было работать с Александрой. Работа выполнена на высшем уровне, представлено несколько вариантов. Сроки соблюдены. Сотрудничество состоялось. Очень доволен и рекомендую как ответственного исполнителя. Спасибо :-)
Роман - спасибо за проект, было очень приятно с Вами сотрудничать. Задание поставлено конкретно, работа принята без замечания, оплата в срок. Рекомендую :)

Заявки фрилансеров

Ninui
36 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад

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