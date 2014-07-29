Дизай визитки по сайту

Нужно выполнить дизайн визитки по сайту. Визитка односторонняя.

Обязательный текст: имя фамилия (Роман Шулепов) телефон ( 8(916)590-92-98 ), подпись: (Руководитель проекта) эти надписи редактируемые для того, что бы можно было отдать на задание в типографию и под других сотрудников легко можно было поменять инфо.

Еще текст на визитке: Спецпредложения акции/скидки, Вакансии работа рядом, Товары & Услуги на районе.

Вообщем смотреть по дизайну сайта, делать в такой же цветовой гамме.

Визитка должна выглядеть красиво и гармонично.

Указывайте цену и срок. Спасибо. Ссылка на сайт: http://moyraion.janaxs.tmweb.ru

Забыл :-) еще нужно указать адрес сайта: http://www.мойрайон.онлайн