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Сделать схему расположения магазинов на карте Моск
Необходимо расположить карту расположения магазинов на карте москвы.
Схематически чтобы секретари понимали куда переводить звонок
Выбранный исполнитель
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