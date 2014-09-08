Сделать схему расположения магазинов на карте Моск

Работа мною была выполнена в срок и полностью, все доработки которые отправлял заказчик выполняла в срок и полностью, в итоге заказчик откладывал откладывал оплату да так и забил....работа оплачена не была, прошло уже больше месяца но денег я так и не дождалась....а по началу казался очень даже адекватным человеком...