Сделать схему расположения магазинов на карте Моск

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен6 заявок247 просмотров

Необходимо расположить карту расположения магазинов на карте москвы.

Схематически чтобы секретари понимали куда переводить звонок

11 лет назад
mkm2
44 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

red-in-black
Анастасия 
34 года
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад
$10
2 дня
все сделано нормально
Работа мною была выполнена в срок и полностью, все доработки которые отправлял заказчик выполняла в срок и полностью, в итоге заказчик откладывал откладывал оплату да так и забил....работа оплачена не была, прошло уже больше месяца но денег я так и не дождалась....а по началу казался очень даже адекватным человеком...

Заявки фрилансеров

red-in-black
Анастасия 
34 года
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад

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