Создание редактируемого макета инфографки

Добрый день.

Нужно разработать макеты инфографики, которые будут отображать мой доход в инвестиционной деятельности.

Подробности все в приложении. Там полное ТЗ.

Планирую в дальнейшем продолжать сотрудничество с выбранном исполнителем, если сработаемся в процессе.

Предлагайте свои цены и сроки.

Те кто не читает ТЗ, сразу отклоняю заявки.