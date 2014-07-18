Требуется выполнить дизайн каталога. В данном каталоге будут размещены скидки торгового центра. Разработка каталога в стиле торгового центра Оставляйте заявки и стоимость. Каталог 16стр. Обложка, полосы со списком скидок, 3 разворота ...
Создание редактируемого макета инфографки
Добрый день.
Нужно разработать макеты инфографики, которые будут отображать мой доход в инвестиционной деятельности.
Подробности все в приложении. Там полное ТЗ.
Планирую в дальнейшем продолжать сотрудничество с выбранном исполнителем, если сработаемся в процессе.
Предлагайте свои цены и сроки.
Те кто не читает ТЗ, сразу отклоняю заявки.
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