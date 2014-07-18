Создание редактируемого макета инфографки

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт7 заявок252 просмотра

Добрый день.

Нужно разработать макеты инфографики, которые будут отображать мой доход в инвестиционной деятельности.

Подробности все в приложении. Там полное ТЗ.

Планирую в дальнейшем продолжать сотрудничество с выбранном исполнителем, если сработаемся в процессе.

Предлагайте свои цены и сроки.

Те кто не читает ТЗ, сразу отклоняю заявки.

11 лет назад
TerryTie
Кирилл 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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