TerryTie

Кирилл TerryTie

 
37 летРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Настройка \ доработка темы WordPress

    Добрый день. Был у меня раньше сайт на MODX, но к сожалению я не сохранил базу данных со старого хостинга. Так что теперь задача настроить \ доработать эту WordPress [url=http://preview.themeforest.net/item/domik-creative-responsive-architecture-wordpress-theme/full_screen_preview/11487321]http://preview.themeforest.net/item/domik-creative-responsive-architecture-wordpress-theme/full_screen_preview/11487321[/url] так, чтобы сайт выглядел как мой раньше, ранее это ...

    PHPWordPressHTMLCSSMODX
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработка сайта на MODX

    Добрый день. Мне нужно доработать мой сайт [url=http://terrytie.ru/]http://terrytie.ru/[/url] на MODX. Вся информация по доработкам в приложении. Пишите стоимость и сроки выполнения. Общаюсь только с теми кто читает ТЗ.

    MODX
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Написание коротких аннотаций к проектам по дизайну интерьеров.

    Добрый день. Мне нужно для моих работ на сайте написать аннотацию (описание) проектов дизайна интерьера квартир. Текст по одному проекту должен быть в пределах 500 знаков с пробелами. Описание надо сделать по изображениям 3Д визуализаций. Сайт: http://terrytie.ru/projects/ Надо ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка и доработка сайта на CMS

    Добрый день. Есть купленная HTML тема [url=http://www.domik.kwst.net/site/index.html]http://www.domik.kwst.net/site/index.html[/url] Хочу ее перенести на удобный движок (можно самописный), чтобы можно было легко наполнять страницы сайта. Что нужно сделать: 1. Поддержка русского шрифта. [url=https://www.google.com/fonts/specimen/Roboto#pairings]https://www.google.com/fonts/specimen/Roboto#pairi...[/url] 2. Заменить логотип 3. Полосу загрузки сделать определенного цвета 4. Другие черные декоративные элементы ...

    HTML
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Небольшая правка шаблона WP

    Добрый день. Мне нужно поправить шаблон публикации записи. Сейчас публикации записи выглядит так: http://www.akirilli.ru/?p=314 Мне надо чтобы картинка вверху и заголовок были на всю ширину сайта, а под ними осталось все так же. текст слева, и ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Создание редактируемого макета инфографки

    Добрый день. Нужно разработать макеты инфографики, которые будут отображать мой доход в инвестиционной деятельности. Подробности все в приложении. Там полное ТЗ. Планирую в дальнейшем продолжать сотрудничество с выбранном исполнителем, если сработаемся в процессе. Предлагайте свои цены и ...

    Инфографика
    Дизайн продукции7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Логотип для сайта

    $9

    Доброго дня. Нужно разработать логотип для сайта http://www.akirilli.ru/ в минималистичном стиле. Цвета: черный, оттенки серого и сине-голубой как на сайте.​ Текст в логотипе "Инвестиционный Блог Кирилла Антоненкова". Логотип может быть только текстовый или с иконкой. Бюджет до 300 рублей, ...

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки13 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработка\настройка темы WP

    Доброго дня. Нужно настроить и доработать тему WP. Сайт находится по адресу http://www.akirilli.ru ТЗ в приложении. На изображениях пометил место исправления, в вордовском файле описание. Предлагайте свою стоимость и сроки. Предложения от тех кто не читает ТЗ не рассматриваю.

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
niko647
30 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
день назад
$25
10 баллов
8 лет назад
Верстка и доработка сайта на CMS
Отличный заказчик! Все доступно описал, дал все необходимые доступы. Работой с ним доволен
Понравилось работать с Николаем. Выполнил все четко и достаточно оперативно. Вносил все необходимые правки. Всегда на связи. Продолжу дальнейшую с ним работу.
Ответный отзыв
rudy_
48 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Небольшая правка шаблона WP
Оперативные ответы на возникающие вопросы. Моментальная оплата. Рекомендую к сотрудничеству!
Сергей выполнил работу качественно и оперативно. Я очень доволен с ним сотрудничеством.
Ответный отзыв
Vador
Вадим 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Доработка\настройка темы WP
Проект выполнен через безопасную сделку, никаких нареканий. Подробное ТЗ, постоянный онлайн и четкое выполнение договора. Спасибо за сотрудничество!
Вадим отличный исполнитель. Все сделал чисто и аккуратно. Вносил в проект все правки, которые возникали по ходу проекта. Всегда на связи. Было приятно сотрудничать.
Ответный отзыв