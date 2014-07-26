Добрый день. Был у меня раньше сайт на MODX, но к сожалению я не сохранил базу данных со старого хостинга. Так что теперь задача настроить \ доработать эту WordPress [url=http://preview.themeforest.net/item/domik-creative-responsive-architecture-wordpress-theme/full_screen_preview/11487321]http://preview.themeforest.net/item/domik-creative-responsive-architecture-wordpress-theme/full_screen_preview/11487321[/url] так, чтобы сайт выглядел как мой раньше, ранее это ...
- Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день. Мне нужно доработать мой сайт [url=http://terrytie.ru/]http://terrytie.ru/[/url] на MODX. Вся информация по доработкам в приложении. Пишите стоимость и сроки выполнения. Общаюсь только с теми кто читает ТЗ.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Добрый день. Мне нужно для моих работ на сайте написать аннотацию (описание) проектов дизайна интерьера квартир. Текст по одному проекту должен быть в пределах 500 знаков с пробелами. Описание надо сделать по изображениям 3Д визуализаций. Сайт: http://terrytie.ru/projects/ Надо ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день. Есть купленная HTML тема [url=http://www.domik.kwst.net/site/index.html]http://www.domik.kwst.net/site/index.html[/url] Хочу ее перенести на удобный движок (можно самописный), чтобы можно было легко наполнять страницы сайта. Что нужно сделать: 1. Поддержка русского шрифта. [url=https://www.google.com/fonts/specimen/Roboto#pairings]https://www.google.com/fonts/specimen/Roboto#pairi...[/url] 2. Заменить логотип 3. Полосу загрузки сделать определенного цвета 4. Другие черные декоративные элементы ...Завершен8 лет назад
Добрый день. Мне нужно поправить шаблон публикации записи. Сейчас публикации записи выглядит так: http://www.akirilli.ru/?p=314 Мне надо чтобы картинка вверху и заголовок были на всю ширину сайта, а под ними осталось все так же. текст слева, и ...Завершен9 лет назад
Добрый день. Нужно разработать макеты инфографики, которые будут отображать мой доход в инвестиционной деятельности. Подробности все в приложении. Там полное ТЗ. Планирую в дальнейшем продолжать сотрудничество с выбранном исполнителем, если сработаемся в процессе. Предлагайте свои цены и ...Дизайн продукции7 заявокЗакрыт9 лет назад
- $9
Доброго дня. Нужно разработать логотип для сайта http://www.akirilli.ru/ в минималистичном стиле. Цвета: черный, оттенки серого и сине-голубой как на сайте. Текст в логотипе "Инвестиционный Блог Кирилла Антоненкова". Логотип может быть только текстовый или с иконкой. Бюджет до 300 рублей, ...Логотипы и Знаки13 заявокЗакрыт9 лет назад
Доброго дня. Нужно настроить и доработать тему WP. Сайт находится по адресу http://www.akirilli.ru ТЗ в приложении. На изображениях пометил место исправления, в вордовском файле описание. Предлагайте свою стоимость и сроки. Предложения от тех кто не читает ТЗ не рассматриваю.Завершен9 лет назад