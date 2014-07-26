Добрый день. Был у меня раньше сайт на MODX, но к сожалению я не сохранил базу данных со старого хостинга. Так что теперь задача настроить \ доработать эту WordPress [url=http://preview.themeforest.net/item/domik-creative-responsive-architecture-wordpress-theme/full_screen_preview/11487321]http://preview.themeforest.net/item/domik-creative-responsive-architecture-wordpress-theme/full_screen_preview/11487321[/url] так, чтобы сайт выглядел как мой раньше, ранее это ...