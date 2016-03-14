Доработка сайта на MODX

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка121 просмотр

Добрый день.

Мне нужно доработать мой сайт http://terrytie.ru/ на MODX. Вся информация по доработкам в приложении.

Пишите стоимость и сроки выполнения. Общаюсь только с теми кто читает ТЗ.

MODX
9 лет назад
TerryTie
Кирилл 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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