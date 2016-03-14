Специалист по opencart - настроить импорт из XML

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка96 просмотров

Требуется настроить  модуль импорта товаров из xml-файлов от двух поставщиков. Opencart (Версия 2.0)

Opencart
9 лет назад
ozhiganov
Евгений 
42 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров