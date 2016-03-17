Рип wp блога

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка102 просмотра

Доброго дня 

Итересует рип сайта http://top9tips.com/

1) цена за шаблон и натяжка на wp

2) цена полное копирование под ключ с контентом 

WordPress
9 лет назад
shenya22
36 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

VeeJay
43 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
9 лет назад
$45
1 день
Всё отлично
Очень приятное сотрудничество. Спасибо за проект!

Заявки фрилансеров

VeeJay
43 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
9 лет назад