Перевести сайт на английcкий язык

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки161 просмотр

Здравствуйте. Есть сайт на modx нужно сделать на нём возможность просмотра в английском языке, текста там немного, перевод готов.

Интересует стоимость и сроки.

MODX
9 лет назад
flagmanrussia
Александр 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров