Перевести сайт на английcкий язык

Доброго времени суток! Есть сайт: http://airweb.studio/ Видео с ТЗ: https://yadi.sk/i/fj7toX1Oq5xmS Нужно будет подумать как реализовать лучше всего. Пишите ваши предложение и варианты, заявки с ответом "сделаю" рассмартивать не буду. ...