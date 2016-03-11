Доделать раздел сайта, bitrix

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок112 просмотров

Есть сайт на bitrix на тестовом домене.

1. нужно разобраться со стилями на страницах http://pizant.bget.ru/rabotodatelu/shtrafy-rabotodatelyu-za-rabotu-inostrannyx-grazhdan-bez-dokumentov-shtrafyi-za-nelegalov/

2. Страницы по ссылкам тут http://pizant.bget.ru/migracionnoe-zakonodatelstvo-rf/  существуют, но не открываются, сделать их вывод

3. Отредактировать верхнее меню

9 лет назад
pizant
35 лет
11 лет в сервисе
Была
7 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров