Требуется сделать задачи : Отредактировать шапку и главную страницу сайта Закрыть раздел база полностью до оплаты ( после оплаты открывается раздел для поиска оплаты ) Сайт ...
Удалить вредоносный код
Удалить вредоносный код с сайта (wordpress)
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